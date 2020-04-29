Netflix, uygulamanın Android sürümünü güncelleyerek, aylar önce iOS’a gelen özelliği Android’e getirdi. WhatsApp geliştiricilerinin Android platformu için sunduğu yeni sürüm, "2.20.123" koduna sahip.

Pek çok kişi için kullanışlı olacak özellik, WhatsApp'taki Netflix içeriklerinin doğrudan uygulama içerisinden açılmasını sağlıyor. Kullanıcılar bu sayede, YouTube videolarında olduğu gibi Netflix videolarında da herhangi bir yönlendirmeye ihtiyaç duymuyor.

Kullanıcılar, WhatsApp'tan birbirlerine Netflix içerikleri gönderdiklerinde artık doğrudan uygulama içinden videoları izleyebilecek.











