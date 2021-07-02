WhatsApp’ın şu an için Android beta sürümüne getirdiği yeni özellik tıpkı Snapchat’teki gibi gönderilen medyaların bir kez görüntülenmesine olanak tanıyacak. Kullanıcılar, sadece galeriden medya seçerek gönderebilecekler. Medya seçildikten sonra uygulamanın “Başlık ekleyin” çubuğunun yanında görüntülenen içerisinde 1 sayısının yer aldığı düğmeye dokunmak gerekiyor. Bu adımdan sonra karşı tarafla paylaşılan medyalar yalnızca bir kez görüntülenebilecek

Fotoğraflar, videolar ve GIF'ler için geçerli bu özellik gruplarda yapılacak paylaşımlarda da geçerli olacak. Her üye medyayı görüntüleyebilecek. Gönderici ayrıca grupta kimlerin medyayı açıp açmadığını da kontrol edebilecek.

Alıcı, gönderilen medyayı bir kez görüntüleme şansına sahip olsa da medyanın ekran görüntüsünü alabilecek. WhatsApp'ta henüz ekran görüntüsü algılama özelliği olmadığı için gönderen, ekran görüntüsü hakkında bilgi sahibi olamayacak.

WhatsApp'ın yeni Bir Kez Görüntüle özelliği Android 2.21.14.3 sürümünde WhatsApp beta kullanıcıları için sunulmaya başlandı.