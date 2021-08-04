WhatsApp’a gelen yeni özellik sayesinde kullanıcılar, karşı tarafın yalnızca bir kez görüntüleyebileceği fotoğraf ya da videolar gönderebilecek.

Özellik, WhatsApp’ın beta sürümünde ortaya çıktı. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde bir fotoğraf ya da videonun karşı tarafın galerisine kaydedilmesini engelleyebilecek.

Bu özelliği kullanarak bir fotoğraf ya da video gönderdiğinizde, bu fotoğraf ya da videonun ekran görüntüsünün alınmasını engelleyemiyorsunuz. Bu nedenle özel fotoğraflar gönderiyorsanız, güvenliğinizin risk altında olabilir.

Şirket, yeni özelliğin bazı kıyafetlerin fotoğrafını paylaşmak veya biriyle herhangi bir şifreyi paylaşmak gibi konularda kullanıcılara yardımcı olabileceğini belirtti.



