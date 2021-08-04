Bilim & Teknoloji WhatsApp, bir kez görüntülenebilen fotoğraf özelliğini kullanıma sundu

WhatsApp, bir kez görüntülenebilen fotoğraf özelliğini kullanıma sundu

Bilim & Teknoloji

WhatsApp, bir kez görüntülenebilen fotoğraf özelliğini kullanıma sundu

WhatsApp’ta kullanıcılar artık yalnızca bir kez görüntülenebilecek fotoğraf ya da videolar gönderebilecekler.

04 Ağustos 2021, Çarşamba 13:15 Son Güncelleme:
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WhatsApp’a gelen yeni özellik sayesinde kullanıcılar, karşı tarafın yalnızca bir kez görüntüleyebileceği fotoğraf ya da videolar gönderebilecek.

Özellik, WhatsApp’ın beta sürümünde ortaya çıktı. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde bir fotoğraf ya da videonun karşı tarafın galerisine kaydedilmesini engelleyebilecek.

Bu özelliği kullanarak bir fotoğraf ya da video gönderdiğinizde, bu fotoğraf ya da videonun ekran görüntüsünün alınmasını engelleyemiyorsunuz. Bu nedenle özel fotoğraflar gönderiyorsanız, güvenliğinizin risk altında olabilir.

Şirket, yeni özelliğin bazı kıyafetlerin fotoğrafını paylaşmak veya biriyle herhangi bir şifreyi paylaşmak gibi konularda kullanıcılara yardımcı olabileceğini belirtti.


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