Bilim & Teknoloji WhatsApp çoklu cihaz desteğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor

WhatsApp çoklu cihaz desteğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor

Bilim & Teknoloji

WhatsApp çoklu cihaz desteğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor

WhatsApp'ın son Android ve iOS beta sürümleri, uzun süredir beklenen yeni nesil çoklu cihaz desteğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

16 Temmuz 2021, Cuma 11:21 Son Güncelleme:
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WhatsApp, geliştirilmiş çoklu cihaz desteği özelliği için sınırlı bir genel beta testi yayınladı. Güncelleme, WhatsApp kullanıcılarının kayıtlı telefonlarını açmadan ve internete bağlı olmadan dört cihazda kullanılabilecek

WhatsApp'ın yeni nesil çoklu cihaz özelliği 4 cihaza kadar eş zamanlı kullanımı destekleyebiliyor. Ancak bu durumun beta sürümlere özel mi yoksa kalıcı mı olduğu belli değil.

WhatsApp geliştiricileri, şimdilik ikinci bir akıllı telefonda WhatsApp kullanımına izin vermiyor. WABetaInfo'ya göre bu özelliğin sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi için, karşınızdaki kullanıcıların WhatsApp'ın en güncel kararlı sürümünü kullanmaları gerekiyor.

 

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