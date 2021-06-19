WhatsApp çöktü mü?

Son dakika haberlerine göre WhatsApp'a erişim sorunu yaşanıyor. 16 Haziran 2021'de saatler 12.30’u gösterdiğinde erişim sorunu yaşanmaya başladı. Yaklaşık yarım saattir devam eden sorunun kaynağı henüz bilinmiyor.

Down Detector tarafından bildirilen sorunlarda kullanıcılar haber akışlarını yenileyemiyor ve oturum açmakta sorun yaşıyor. Instagram ve Facebook gibi popüler ağlarda yaşanan bu sorun Avrupa'daki bazı kullanıcıları başta olmak üzere Türkiye'de de sorun yaşanmasına neden oluyor.

Öte yandan ABD'nin de bazı bölgelerinde bu sorun yaşanıyor. Kullanıcılar genel anlamda hesaplarına girmekte sorun yaşadığını bildiriyor.

Türkiye'deki kullanıcılar sorunun yavaş yavaş düzeldiğini bildirmeye başladı. WhatsApp Web'de kullanıcılar erişim sorunu yaşarken şu an giriş yapılabiliyor. Facebook'a bağlı Instagram ve WhatsApp yavaş yavaş erişime açılırken, sorunun neyden kaynaklandığı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.