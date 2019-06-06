WhatsApp çöktü mü? Facebook gitti mi?

Dünya mesajlaşma devi WhatsApp'ta bazı bölgelerde erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar mesaj atmakta zorlanıyor. Özellikle bu durumdan WhatsApp WEB kullananlar şikayetçi durumda... Yaşanan sıkıntı nedeniyle ise sıkça sorulan soru "WhatsApp çöktü mü?" oluyor. Öte yandan Facebook'ta da aynı sorunların yaşandığı görülüyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Konuya ilişkin WhatsApp yöneticilerinden yapılan bir açıklama yok. Problemin bölgesel yaşandığı biliniyor. Sorunun ne zaman giderileceği ise bilinmiyor.