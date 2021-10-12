WhatsApp dolandırıcı bu sefer ebeveynleri hedef aldı

The Sun’da yer alan habere göre WhatsApp’tan atılan ‘hey anne benim’ diye başlayan mesajda dolandırıcılar kızın annesinden para isteniyor. Kişi, numarasını değiştirdiği için farklı bir numaradan yazdığını söylüyor. Kadın bir yanlışlık olduğunu anladığı için kızını eski numarasından arıyor ve dolandırılmaktan son anda kurtuluyor.

Uzmanlar, İskoçya’da bir babanın da benzer bir olay yaşadığına vurgu yaptı. İskoçya’da yaşanan olayda bir baba kızının yardım çağrısına 2 bin sterlin göndererek karşılık verdi.

Banka söz konusu yüklü para transferini şüpheli gördüğü için bu işlemi engelliyor ve adam kızına ulaştığında dolandırıldığını anlıyor. Bankanın para transferini engellemesi ise dolandırıcılığın gerçekleşmesini önlüyor.