WhatsApp durumuna 3 yıl hapis talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, WhatsApp "durum" paylaşımı, sosyal medya hesabı paylaşımı olarak nitelendirildi. Şüpheli Önay A. hakkında yürütülen soruşturma sonucu düzenlenen iddianamede "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istendi.

Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberine göre, WhatsApp uygulamasındaki "durum" paylaşımının, "sosyal medya hesabı" olarak sayıldığı iddianamede, "Şüphelinin, WhatsApp platformu üzerinden durum ya da hikaye olarak tanımlanan bölüm üzerinden yaptığı ve şüphelinin kişi listesinde bulunan herkes tarafından görülebilen paylaşımlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Tahkikat neticesinde şüphelinin, sosyal medya hesabından silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini överek, meşru göstererek paylaşımlarda bulunduğu, bu haliyle üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmıştır" denildi.

KAYMAKAM ADAYLIĞINDAN ÇIKARILMIŞ

Şüpheli Önay A.’nın göç uzman yardımcısı olarak görev yaptığı sırada kaymakamlık sınavını kazanarak kaymakam adayı olduğu, ancak o dönem (2018) devlet büyüklerine ve Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle, “devlet memurluğuna yakışmayan paylaşımlarda bulunduğu” ifade edilerek, kaymakam adaylığının sonlandırıldığı kaydedildi.



