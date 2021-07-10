WhatsApp düşük kaliteli video ve fotoğraf sorununu çözüyor

WABetaInfo'dan aktardığına göre, WhatsApp kullanıcılara üç farklı kalite seçeneği sunacak. Böylece kullanıcılar fotoğraf kalitesini belirleyebilecek.

Kullanıcılara üç seçenek sunulacak: Otomatik, en iyi kalite ve veri tasarrufu modu. Otomatik seçeneği, görselleri en iyi sıkıştırma algoritmasını kullanarak göndermenizi sağlayacak. En iyi kalite seçeneğiyle görselleri neredeyse orjinal çözünürlüğünde gönderebileceksiniz. Veri tasarrufu seçildiğinde ise sıkıştırma maksimum olacak.

Uygulama menüsündeki "Depolama ve veri / İndirilen medyanın kalitesi" bölümünden yüklenen tüm resimler için varsayılan ayarı değiştirebilirsiniz.

Yeni özellik henüz test aşamasında ancak yakın zamanda tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.



