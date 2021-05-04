WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmek için son günler

WhatsApp Messenger, geçtiğimiz aylarda kullanıcı verilerinin Facebook’un diğer hizmetleri ile nasıl paylaştığını kullanıcılara göstererek gizlilik politikasını güncellemişti. Kullanıcı verilerinin diğer hizmetlerle paylaşılmasının nedeninin genellikle entegrasyon ve güvenlik ile ilgili geliştirmeler yapmak olduğu açıklanmıştı. Güvenlik ve entegrasyona ek olarak arka plandaki sistemlerin iyileştirilmesine yardımcı olduğu ifade edilmişti.

WhatsApp Messenger, sözleşmeyi güncellemesinin hemen ardından kullanıcılar tarafından büyük bir tepki toplamıştı. Kısa sürede tepkilerin odağı haline gelen şirket, sözleşmeyi zorunlu hale ettirmişti. Sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcıların hesapları askıya alınacaktı.

Şirket, gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaparak gizlilik sözleşmesini mayıs ayına ertelemişti. Yapılan açıklamada, "8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek. Kullanıcıların şartları incelemek ve anlamak için bolca zamana sahip olmasını sağlayacağız. Buna dayanarak herhangi bir hesabı silmeyi planlamadığımızdan ve gelecekte bunu yapmayacağımızdan emin olabilirsiniz" ifadelerine yer verilmişti.

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