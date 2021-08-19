WhatsApp geçtiğimiz kasım ayında gönderildikten 7 gün sonra kaybolan mesaj özelliğini kullanıcılarla buluşturmaya başlamıştı. Bundan yaklaşık iki ay önce ise “Bir kez görüntüle” özelliği kullanıma sunulmuştu. Şirket şimdiyse gönderildikten 90 gün sonra kaybolan mesajları test ediyor.

90 gün seçeneği şimdilik sadece WhatsApp’ın Android uygulamasının en son beta sürümünde var. Bu da özelliğin birkaç hafta sonra tüm kullanıcılara açılabileceği anlamına geliyor.



