WhatsApp gönderildikten 90 gün sonra kaybolan mesajları test ediyor
WhatsApp, gönderildikten 90 gün sonra kaybolan mesajları test ediyor. Kaybolan mesajlar için 24 saat ve 7 günün ardından 90 günün de listeye eklendiği ortaya çıktı.
19 Ağustos 2021, Perşembe 10:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
WhatsApp geçtiğimiz kasım ayında gönderildikten 7 gün sonra kaybolan mesaj özelliğini kullanıcılarla buluşturmaya başlamıştı. Bundan yaklaşık iki ay önce ise “Bir kez görüntüle” özelliği kullanıma sunulmuştu. Şirket şimdiyse gönderildikten 90 gün sonra kaybolan mesajları test ediyor.
90 gün seçeneği şimdilik sadece WhatsApp’ın Android uygulamasının en son beta sürümünde var. Bu da özelliğin birkaç hafta sonra tüm kullanıcılara açılabileceği anlamına geliyor.
BUNLARI DA OKUYUN