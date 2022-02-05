Bilim & Teknoloji WhatsApp gönderilen mesajların silinme süresini değiştiriyor

WhatsApp gönderilen mesajların silinme süresini değiştiriyor

Bilim & Teknoloji

WhatsApp gönderilen mesajların silinme süresini değiştiriyor

Mesaj silme süresinden dolayı kullanıcılardan tepki alan WhatsApp, görünüşe göre bu özelliğinde bir değişikliğe gidecek. Süreyi çok kısa tutan şirket, şimdi beklenen güncellemeyle bu isteği yerine getirecek.

05 Şubat 2022, Cumartesi 11:02 Son Güncelleme:
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WhatsApp üzerinden gönderilen bir mesaj normalde 1 saat,8 dakika ve 16 saniyede geri silinebiliyor. Fakat bu süre bazı kullanıcılar için çok can sıkıcıydı. İşte şimdi beklenen değişiklik geliyor.

Sızdırılan ekran görüntüsüne göre WhatsApp mesaj silme süreleri, 2.5,2 gün ya da 12 saate kadar genişletilecek. Sürenin haftalık olarak artırılması ise görünüşe bakılırsa gelecek sürümlerde düşünülmüyor.

WhatsApp'ın üzerine çalıştığı yeni mesaj süreleri, bu özelliği bekleyen kullanıcıların yüzlerini güldürecektir. Zira mesaj gönderen kişi, yanlışlık olduğunu anladığında ya da vazçmek istediğinde 1 saat süre çok fazla yeterli olmuyordu. Ancak yeni güncellemelerle birlikte bu süre uzayacak. Artık 1 saat sınırlaması; 2, 2.5 gün ve 12 saat arasında artırılacak. Ancak bunun hangisi olduğu kesin olarak bilinmiyor. Çünkü özellik test aşamasında ve son kararı da WhatsApp verecek.

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