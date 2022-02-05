WhatsApp gönderilen mesajların silinme süresini değiştiriyor

WhatsApp üzerinden gönderilen bir mesaj normalde 1 saat,8 dakika ve 16 saniyede geri silinebiliyor. Fakat bu süre bazı kullanıcılar için çok can sıkıcıydı. İşte şimdi beklenen değişiklik geliyor.

Sızdırılan ekran görüntüsüne göre WhatsApp mesaj silme süreleri, 2.5,2 gün ya da 12 saate kadar genişletilecek. Sürenin haftalık olarak artırılması ise görünüşe bakılırsa gelecek sürümlerde düşünülmüyor.

WhatsApp'ın üzerine çalıştığı yeni mesaj süreleri, bu özelliği bekleyen kullanıcıların yüzlerini güldürecektir. Zira mesaj gönderen kişi, yanlışlık olduğunu anladığında ya da vazçmek istediğinde 1 saat süre çok fazla yeterli olmuyordu. Ancak yeni güncellemelerle birlikte bu süre uzayacak. Artık 1 saat sınırlaması; 2, 2.5 gün ve 12 saat arasında artırılacak. Ancak bunun hangisi olduğu kesin olarak bilinmiyor. Çünkü özellik test aşamasında ve son kararı da WhatsApp verecek.