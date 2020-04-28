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Bilim & Teknoloji WhatsApp, görüntülü konuşmalarda katılımcı sayısını arttırıyor

WhatsApp, görüntülü konuşmalarda katılımcı sayısını arttırıyor

Bilim & Teknoloji

WhatsApp, görüntülü konuşmalarda katılımcı sayısını arttırıyor

WhatsApp, görüntülü konuşma pazarından aldığı payı arttırmak için yeni bir güncelleme yayınladı. Şirket, görüntülü konuşmalarda artık 8 kişiye kadar imkan sunuyor. Onur Binay/posta.com.tr

28 Nisan 2020, Salı 10:54 Son Güncelleme:
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WhatsApp bugüne kadar 4 kişiye kadar görüntülü görüşmelere izin veriyordu. Ancak güncelleme ile birlikte WhatsApp sekiz kişiye kadar görüntülü konuşma olanağı sağlıyor. Rakipleri Zoom 100, Houseparty 8, Google Duo ise 12 kişiye kadar görüntülü görüşmeler yapılmasına olanak tanıyor.

Yayınlanan 2.20.50 sürümüyle birlikte WhatsApp kullanıcıları artık sekiz kişiye kadar görüntülü konuşma yapabilecek. Kullanıcıların, 8 katılımcıya kadar desteklenen grup video ve sesli aramalara başarılı bir şekilde katılabilmesi için WhatsApp’ın en son sürümünü kullanıyor olması gerekiyor.

WhatsApp’ın 2.20.50 sürümü için yayınladığı güncelleme notlarıysa şu şekilde oldu:

Görüntülü ve sesli grup aramaları artık 8 adede kadar katılımcıyı destekliyor. Tüm katılımcıların WhatsApp’ın en güncel sürümünü kullanıyor olmaları gerekiyor.

iOS 13 kullanıcıları için yenilenen mesaj eylem menüsü de dahil olmak üzere görsel iyileştirmeler.


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