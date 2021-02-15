Türkiye WhatsApp hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı

WhatsApp hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı

Türkiye

WhatsApp hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı

Türkiye'den Facebook ve WhatsApp hakkında geçen ay başlatılan soruşturmada karar çıktı.

15 Şubat 2021, Pazartesi 12:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Rekabet Kurulu, Facebook’un Türkiye’de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi şeklinde geçici tedbir alınmasına karar verdi.

WhatsApp, 15 Ocak’ta söz konusu yeni şartları 8 Şubat’tan 15 Mayıs’a ötelediğini duyurmuştu.

İlgili Haberler
WhatsApp'tan yeni açıklama: Güncelleme mesajlarınızın gizliliğini etkilemez


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Dostum Kadir Topbaş
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Başarı tasarımda gizli
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Ahde vefa
Rauf Tamer
Banu Şen
Ne nazar ne başka bir şey. Başımıza gelenlerin sebebi iklim değişikliği
Banu Şen
Şirin Sever
Sevgiliyi anlama günü olsun bugün!
Şirin Sever
Erkut Can
Gökyüzüne bak ama kar yağarken değil
Erkut Can
Murat Gülderen
Bedava dert dinlenir
Murat Gülderen
Murat Çelik
Okullar bu sene tam açılmayacak
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Üniversitelerde yüz yüze eğitim için yeni açıklama