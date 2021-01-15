National Herald India'nın aktardığı habere göre, WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesine yönelik tepkilere Hindistan'da gazetelere tam sayfa reklam vererek yanıt verdi. Hindistan'ın öne çıkan İngilizce gazeteleri Hindu Indian Express, The Telegraph, Deccan Herald, Times of India'da "WhatsApp gizliliğinize saygı duyuyor ve koruyor" başlıklı bir reklam yayımlandı.

Teknoloji politikaları uzmanları, WhatsApp'ın gazeteler üzerinden verdiği reklama tepki gösterdi. Gizlilik sözleşmesindeki yenilik tepki çeken sosyal medya uygulaması kullanıcıların mesajlaşmalarını, paylaşılan konumlarını görmediğini vurgularken uzmanlar, WhatsApp'ın büyük miktarda üst veri topladığını belirtti.

Uzmanlar, WhatsApp'ın gazetelere verdiğin reklamın "güven sağlamak" amaçlı olduğunu ancak hangi verileri topladığını ve toplanan verilerle ne yapıldığını belirtmeyerek bunda başarısız olduğunu söyledi.

WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına açıklama

WhatsApp, bugün Türkiye'deki kullanıcılarına özel bir mesaj yayımladı. Mesajda "Türkiye'deki kullanıcılarımıza, WhatsApp'ın ve Facebook'un mesajlarınızı göremediğini tekrar teyit eden özel durum mesajı göndermeye başlıyoruz" ifadeleri yer aldı.





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