Bilim & Teknoloji WhatsApp, Hindistan'daki kullanıcıların gizlilik endişesine gazete reklamlarıyla yanıt verdi

WhatsApp, Hindistan'daki kullanıcıların gizlilik endişesine gazete reklamlarıyla yanıt verdi

Bilim & Teknoloji

WhatsApp, Hindistan'daki kullanıcıların gizlilik endişesine gazete reklamlarıyla yanıt verdi

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesinde güncellemeye gitmesi Türkiye'nin yanı sıra Hindistan'da da kullanıcılarda "gizlilik endişelerine" oluşmasına neden oldu. WhatsApp, endişelere yanıt olarak Hindistan'daki büyük gazetelere ilan vererek "Gizliliğinize saygı duyuyor ve koruyoruz" mesajı verdi.

15 Ocak 2021, Cuma 14:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

National Herald India'nın aktardığı habere göre, WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesine yönelik tepkilere Hindistan'da gazetelere tam sayfa reklam vererek yanıt verdi. Hindistan'ın öne çıkan İngilizce gazeteleri Hindu Indian Express, The Telegraph, Deccan Herald, Times of India'da "WhatsApp gizliliğinize saygı duyuyor ve koruyor" başlıklı bir reklam yayımlandı. 

Günün önemli manşetleri için tıkla

Teknoloji politikaları uzmanları, WhatsApp'ın gazeteler üzerinden verdiği reklama tepki gösterdi. Gizlilik sözleşmesindeki yenilik tepki çeken sosyal medya uygulaması kullanıcıların mesajlaşmalarını, paylaşılan konumlarını görmediğini vurgularken uzmanlar, WhatsApp'ın büyük miktarda üst veri topladığını belirtti. 

Uzmanlar, WhatsApp'ın gazetelere verdiğin reklamın "güven sağlamak" amaçlı olduğunu ancak hangi verileri topladığını ve toplanan verilerle ne yapıldığını belirtmeyerek bunda başarısız olduğunu söyledi. 

WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına açıklama

WhatsApp, bugün Türkiye'deki kullanıcılarına özel bir mesaj yayımladı. Mesajda "Türkiye'deki kullanıcılarımıza, WhatsApp'ın ve Facebook'un mesajlarınızı göremediğini tekrar teyit eden özel durum mesajı göndermeye başlıyoruz" ifadeleri yer aldı. 


İlgili Haberler
Siber güvenlik uzmanları açıkladı!


Yazarlarımızdan
Bilal Emin Turan
Dönüşü muhteşem oldu
Bilal Emin Turan
Murat Gülderen
VİCDANsız vurgun!
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Telegram'ın kurucusu Durov: Dijital göç yaşanıyor