WhatsApp için numaralar arası transfer özelliği yolda

En son beta sürümünde görülen bu WhatsApp özelliği, kişilerin hem sohbet geçmişlerini başka bir cihaza aktarılması sağlanacak hem de telefon numarası taşınması sağlanacak. Bu sayede taşıma işleri daha kolay hale gelecek.

Uygulamayı daha kullanışlı hale getirecek bu özellik hem Android hem de iOS kullanıcıları için ayrı ayrı sunulacak. WhatsApp'ta şu anda numara değişikliği sunuluyor ancak aynı telefon için geçerli oluyor ve sohbet geçmişi aktarılmıyor. Yeni özellikle beraber bu sorunun önüne geçilecek.

WaBetaInfo‘ya göre bu ekran görüntüleri şu maddeleri içeriyor:

Sohbet geçmişi istediğimiz zaman taşınamayacak: Bu işlemi yalnızca WhatsApp hesabınıza yeni bir Android telefon bağladığınızda başlatabilirsiniz.

Medya da Android cihaza aktarılacak: Sohbet geçmişinizin yanı sıra medya da tamamen aktarılacak.

Sohbet geçmişinizi farklı bir telefon numarasına aktarabilirsiniz: Bu özellik, cihazı ve telefon numarasını değiştirirken oldukça kullanışlıdır. Bu nedenle sohbet geçmişinizi taşımaya başlamadan önce telefon numaranızı değiştirme işlemi otomatik olarak başlatılabilecek.