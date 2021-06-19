Bilim & Teknoloji Whatsapp, Instagram ve Facebook çöktü mü?

Whatsapp, Instagram ve Facebook çöktü mü?

Bilim & Teknoloji

Whatsapp, Instagram ve Facebook çöktü mü?

Birçok bölgede Whatsapp, Instagram Facebook’da erişim problemi yaşandığı haberleri geliyor. Sosyal medya kullanıcıları Whatsapp, Facebook’a girme problemi yaşarken, Instagram’da ise akış yenilenemedi uyarısını görüyor.

19 Haziran 2021, Cumartesi 13:04 Son Güncelleme:
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Facebook şirketi bünyesindeki Whatsapp, Instagram Facebook sosyal medya uygulamalarında yaşanan erişim problemiyle ilgili şirketten açıklama beklenirken, Whatsapp, Instagram Facebook’ta yaşanan erişim problemi Twitter’da gündem oldu.

WHATSAPP, INSTAGRAM FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Whatsapp, Instagram ve Facebook'ta yaşanan erişim engeliyle ilgili şirketten henüz bir açıklama gelmedi.

Konuyla ilgili bir açıklama gelmesi halinde haberimizde bulabilirsiniz.


 

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