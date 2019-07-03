Sosyal medya devi Instagram ve WhatsApp'a özellikle Avrupa ve Amerika'dan erişim sorunu yaşanıyor. Türkiye'de de zaman zaman erişim sıkıntıları yaşandığı görülebilirken Türk kullanıcılar "Whatsapp, Instagram ve Facebook çöktü mü?", "Neden çöktü?" sorularına cevap arıyor.

NEDEN ÇÖKTÜ?

Facebook, WhatsApp ve Instagram'da yaşanan sorunla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Dün yaşanan Cloudflare servisinin çöküşünden etkilenmeyen Facebook servislerinde, bugün erişim sıkıntısı yaşanıyor.