Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamaları Whatsapp, Instagram ve Facebook’ta akşam saat 19.00 sularında yaşanan erişim problemi geniş yankı uyandırdı. Uygulamalara giriş yapamayan kullanıcılar, “Whatsapp, Instagram ve Facebook ne zaman açılacak?” ve “Whatsapp, Instagram ve Facebook neden çöktü?”





WHATSAPP, INSTAGRAM VE FACEBOOK NEDEN ÇÖKTÜ?

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamaları Facebook ve Instagram’ın yanı sıra, haberleşme uygulaması Whatsapp’ta kullanılamıyor.

Facebook ile aynı alt yapıyı paylaşan üç uygulamada; Instagram’a giriş yapılmak istendiğinde server hatası verirken, WhatsApp’ta sistem bağlanamıyor. Facebook’ta ise “Sorry, something went wrong” hatası veriyor.

Üç uygulamada da erişim sorunu yaşanırken, dünya genelindeki Whatsapp, Instagram ve Facebook kullanıcıları tarafından, erişim sorunlarının tespit edildiği ve paylaşıldığı “downdetector.com” isimli internet sitesine çok sayıda yorum yapıldı.

Whatsapp, Instagram ve Facebook’ta yaşanan erişim problemi kısa süre içinde, bir başka popüler sosyal medya uygulaması olan Twitter’da #facebookdown hashtag’i ile trend oldu.

İLK AÇIKLAMA WHATSAPP’TAN GELDİ

Whatsapp’ta yaşanan erişim problemi ile ilgili gelen ilk açıklamada, “Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede güncelleyeceğiz. Sabrınız için teşekkürler!” denildi.

FACEBOOK'TAN AÇIKLAMA

Her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı.

Stone, söz konusu uygulamalara hangi ülkelerde erişim sorunu yaşandığına ilişkin detay paylaşmadı.

BAKAN YARDIMCISI: SORUN GLOBAL

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter’dan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda “Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir.” dedi.

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