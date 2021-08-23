Bilim & Teknoloji WhatsApp, iPad için özel bir uygulama geliştiriyor

WhatsApp, iPad için özel bir uygulama geliştiriyor

Bilim & Teknoloji

WhatsApp, iPad için özel bir uygulama geliştiriyor

WhatsApp’ın çoklu cihaz deneyiminin beta sürümü kapsamında hem iPad’lerde hem de Android tabletlerde kullanılabileceğini gösteren ekran görüntüleri paylaşıldı.

23 Ağustos 2021, Pazartesi 09:41 Son Güncelleme:
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WhatsApp'ın son birkaç ay içinde birden fazla cihaz için tam destek üzerinde çalıştığını ve çoklu cihaz 2.0 özelliğinin piyasaya sürülmesiyle birlikte, iPad için mesajlaşma uygulamasının özel bir sürümünün kullanıcılara sunulacağını belirtiyor.

Görüntülerde tablet deneyiminin bağlı cihaz formatında sağlanacağı görülse de, daha sonra yapılan bir paylaşımda bağımsı bir uygulama üzerinde çalışıldığı da ifade edildi.

Söylentilere göre iPad için geliştirilecek özel sürüm, dört adede kadar cihazı ve bir akıllı telefonu bir WhatsApp hesabına bağlamaya izin verecek. Halihazırda WhatsApp’ın iOS betasına erişimi olanlar iPad versiyonuna da erişebiliyor.

 

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