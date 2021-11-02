WhatsApp işletmeler için Business API özelliğini duyurdu

WhatsApp, ana şirketi Facebook'un altyapısında barındırılan WhatsApp Business API'sinin yeni, bulut tabanlı bir sürümünün beta testine başladı. Şirket, buluta geçişle birlikte API ile entegrasyon için kurulum süresinin haftalardan yalnızca dakikalara düşeceğini, böylece işletmelerin mesajlarını almayı seçen müşterileriyle iletişim kurmak için WhatsApp'ın API platformuna daha hızlı geçebileceğini iddia ediyor.

Zendesk Ürün Başkan Yardımcısı Mike Gozzo konu hakkında, “Bulut tabanılı API, hem bizim gibi hizmet sağlayıcılar hem de müşterilerimiz için WhatsApp kullanmanın karmaşıklığını azaltmada büyük bir adım. WhatsApp İstemcilerini barındırma konusunda endişelenmemize gerek kalmaması, API aracılığıyla sunulan birçok zengin özelliği desteklemeye daha iyi odaklanmamızı sağlayacak” dedi.

WhatsApp, günümüzde 175 milyondan fazla WhatsApp kullanıcısının her gün bir işletmeye mesaj gönderdiğini ve bu eğilimin özellikle Hindistan, Brezilya ve Endonezya gibi ABD dışındaki pazarlarda büyüdüğünü belirtti. Daha geniş anlamda, WhatsApp tüketicilerden telefon sistemlerinde gezinmeleri ve beklemeye alınmaları gereken numaraları kullanmak yerine mesajlaşmak istiyor.

WhatsApp'ın geçen yıl gerçekleştirdiği kendi anketi, kullanıcılarının aramalar yerine mesajlaşmayı tercih ettiğini gösteriyor. Buna göre kullanıcıların %75'i işletmelerle mesajlaşma yoluyla iletişim kurmak istiyor.