WhatsApp karanlık mod kısa süre sonra kullanıcılara sunulacak

WhatsApp karanlık modun kısa süre sonra kullanıcılara sunulması bekleniyor. Hali hazırda test edilen özellik, iOS 13 ve Android 10 güncellemesiyle koyu moda zaten destek vermeye başlamıştı.

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WhatsApp karanlık mod kısa süre sonra kullanıcılara sunulacak

Onur Binay/posta.com.tr

WABetaInfo tarafından yayınlanan son raporlara göre karanlık mod Android Beta sürümü için hazır hale geldi. iOS ekosistemi için de hazırlıklılar neredeyse tamamlanmak üzere. Ancak karanlık mod özelliğinin hala geliştirilmekte olduğu ve bunun resmi olarak piyasaya ne zaman sürüleceği şu an için bilinmiyor.


&mdash; WABetaInfo (@WABetaInfo) December 19, 2019 ?ref_src=twsrc%5Etfw"><blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The iOS dark theme is ready, except for:<br>No status updates cell.<br>WhatsApp Settings &gt; Profile cells.<br>Phone number, About, Business details cells in Contact info.<br>Encryption cell.<br>Contacts list cells.<br>Storage Usage cells.<br>Cells in Backup section.<br>Wrong group description cell color.</p>&mdash; WABetaInfo (@WABetaInfo) <a href="https://twitter.com/WABetaInfo/status/1207747057190133761?ref_src=twsrc%5Etfw">December 19, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>


WABetaInfo’nun paylaştığı tweete göre iOS kullanıcıları için karanlık mod, kullanıcılara kademeli olarak sunulacak.

WhatsApp, karanlık mod desteği 2 farklı şekilde sunulacak. Bunlardan ilki gri renklerin hakim olduğu mod, ikincisi ise direkt saf siyah renkte olacak. Siyah renk özellikle AMOLED / OLED ekrana sahip telefonlarda bataryadan tasarruf edilmesini sağlayacak.

WhatsApp’a karanlık modun 2020’nin ilk çeyreğinde resmi olarak geleceği söyleniyor.

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