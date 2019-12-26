WhatsApp karanlık mod kısa süre sonra kullanıcılara sunulacak
WhatsApp karanlık modun kısa süre sonra kullanıcılara sunulması bekleniyor. Hali hazırda test edilen özellik, iOS 13 ve Android 10 güncellemesiyle koyu moda zaten destek vermeye başlamıştı.
Onur Binay/posta.com.tr
WABetaInfo tarafından yayınlanan son raporlara göre karanlık mod Android Beta sürümü için hazır hale geldi. iOS ekosistemi için de hazırlıklılar neredeyse tamamlanmak üzere. Ancak karanlık mod özelliğinin hala geliştirilmekte olduğu ve bunun resmi olarak piyasaya ne zaman sürüleceği şu an için bilinmiyor.
WABetaInfo’nun paylaştığı tweete göre iOS kullanıcıları için karanlık mod, kullanıcılara kademeli olarak sunulacak.
WhatsApp, karanlık mod desteği 2 farklı şekilde sunulacak. Bunlardan ilki gri renklerin hakim olduğu mod, ikincisi ise direkt saf siyah renkte olacak. Siyah renk özellikle AMOLED / OLED ekrana sahip telefonlarda bataryadan tasarruf edilmesini sağlayacak.
WhatsApp’a karanlık modun 2020’nin ilk çeyreğinde resmi olarak geleceği söyleniyor.