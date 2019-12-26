WhatsApp karanlık mod kısa süre sonra kullanıcılara sunulacak

Onur Binay/posta.com.tr

WABetaInfo tarafından yayınlanan son raporlara göre karanlık mod Android Beta sürümü için hazır hale geldi. iOS ekosistemi için de hazırlıklılar neredeyse tamamlanmak üzere. Ancak karanlık mod özelliğinin hala geliştirilmekte olduğu ve bunun resmi olarak piyasaya ne zaman sürüleceği şu an için bilinmiyor.



