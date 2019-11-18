WhatsApp karanlık mod nihayet geliyor

WhatsApp karanlık mod için çok az bir süre kaldı. Uygulama olarak Instagram'a getirilen karanlık modun aynısı olan bu özellik, telefonun yerleşik gece moduyla entegre çalışacak.

Gözü daha az yoracak olan karanlık modun en önemli artılarından biri de bilhassa OLED ve AMOLED ekranlı telefonlar için enerji tasarrufu sağlaması. Daha az şarj yiyecek olan karanlık mod uygulaması, ekranın büyük bölümünü koyulaştırıyor.

Daha önce tamamen bağımsız bir kullanıcı tarafından WhatsApp Web için getirilen mod büyük rağbet görmüştü. Henüz resmi bir açıklama olmasa da kullanıcıların yoğun ilgisi, WhatsApp yetkilileri tarafından dikkate alındı.