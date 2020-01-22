WhatsApp karanlık mod telefonlara nasıl yüklenir ve kullanılır?

Onur Binay/posta.com.tr

WhatsApp, Android için sunulan beta sürümüyle karanlık moda kavuştu. iPhone kullanıcılarına sunulmayan karanlık moda şimdilik Android Beta kullanıcıları erişebiliyor. Karanlık modun geldiği sürümün kodu ise 2.20.13.

Android kullanıcıları, Google Play Store’daki WhatsApp uygulama sayfasına giderek Beta programına katılabiliyorlar. Google Play Store’daki WhatsApp sayfasında bulunan 5 yıldızlı değerlendirme bölümündeki Beta başlığından test kullanıcısı olup olmadığınızı kontrol ettikten sonra eğer test kullanıcı değilseniz Beta sürümünü APK dosyası şeklinde internetten indirebilirsiniz.





Android için WhatsApp karanlık mod nasıl kullanılır?

WhatsApp Beta uygulamasını indirin ve kurun

WhatsApp uygulamasını açın

Hesabınıza giriş yapın

Sağ üst köşedeki üç noktaya dokunun

Ayarlar menüsünü açın

Görüntüleme başlığı altındaki Tema seçeneğine dokunun

Açılan pencerede Koyu temayı seçin

WhatsApp’ın Beta uygulamasını APK yoluyla kullanmanız durumunda uygulamada bazı sorunlar oluşabilir. Bu nedenle indirip kurulum yapmadan önce WhatsApp mesajlarınızı yedeklemenizi öneriyoruz. Kurulumdan sonra doğabilecek herhangi bir hatadan Posta.com.tr sorumlu değildir.

WhatsApp karanlık mod henüz iPhone kullanıcıları yani iOS işletim sistemi için sunulmadı. Ancak bu modun Android’e gelmiş olması, yakın zamanda karanlık modun iOS için de geleceğini gösteriyor.



