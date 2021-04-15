WhatsApp, kaybolan mesajlar özelliği üzerinde çalışıyor

WhatsApp'ın kaybolan mesajlar özelliği, yeni güncelleme ile çok daha fazla imkan sunmaya başlayacak. Uygulama, kaybolan mesajlar özelliğini yeni seçeneklerle daha özel hale getirmeyi hedefliyor.

Kaybolan mesajlar seçeneği bir süredir hem bireysel hem de grup sohbetlerinde mevcut, ancak yalnızca yöneticiler bir grup için özelliği etkinleştirebiliyor veya devre dışı bırakabiliyor. Ancak yeni sürümde bu değişecek gibi görünüyor. Android uygulamasının en son beta sürümünde, iki seçenek arasından seçim yapmak mümkün oluyor. Ya tüm grup üyeleri ya da sadece yöneticiler kaybolan iletileri etkinleştirebilecek veya devre dışı bırakabilecek.

Şu anda yeni özelliği görmek için WhatsApp beta programının bir parçası olmanız gerekiyor. Kaybolan mesajlar için grup kontrolleri Android için WhatsApp 2. 21. 8. 7 beta'da bulunabiliyor.