WhatsApp, kripto para ile ödeme yöntemini test ediyor

Halihazırda Hindistan ve Brezilya'da test edilen Novi üzerinden kullanıcılar birbirlerine Pax Dollar (USDP) gönderimi yapabiliyor. Şirket, geçtiğimiz günlerde Hindistan'da iadeler özelliğini de devreye sokmuştu. WhatsApp'ta ise Novi dijital cüzdan uygulamasına ait bazı kodların bulunduğu ortaya çıktı. Buna göre WhatsApp uygulamasındaki Novi cüzdanına banka hesabı eklenebilecek, kredi kartlarını bağlanabilecek, para çekme ve bakiye görüntüleme işlemleri yapılabilecek. Edinilen bilgilere göre, uygulamanın kullanılabilmesi için kimlik doğrulaması da gerekecek. Doğrulama işlemi, kimlik belgeleri ve video kaydı ile yapılacak.

Dijital para cüzdanı Novi, Türkiye'de kullanılamıyor. WhatsApp entegrasyonu hayata geçtiğinde ise para gönderme özelliğinin Türkiye’ye açılması beklenmiyor. Daha önce Meta’nın Novi’den Sorumlu Başkanı David Marcus, tüm ödeme hizmetlerini bir araya getireceklerini belirterek, "Ödemeler ve finansal hizmetler birimimizi ve ürünlerimizi Novi markası altında birleştiriyoruz" demişti.