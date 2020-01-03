Onur Binay/posta.com.tr

WhatsApp, kullanıcıların Yılbaşı arifesinde 100 milyardan fazla mesaj alışverişi yaptığını açıkladı. Ve bu rakamdan 20 milyardan fazlası sadece Hintli kullanıcılar tarafından paylaşıldı. Dahası, platformda paylaşılan 100 milyardan fazla mesajın yaklaşık 12 milyarı resimlerdi.

Bu rakam, WhatsApp’ın on yıl önce hizmetlerini başlattığından beri tek bir günde yaptığı en yüksek mesaj sayısı.

Tek bir günde net küresel mesaj alışverişi hacmi etkileyici olsa da, Hintlilerin katkısı burada oldukça dikkat çekici. WhatsApp, Hintli kullanıcıların Yılbaşı arifesinde 20 milyardan fazla mesaj paylaştığını, bu da küresel olarak değiştirilen toplam mesaj sayısının yaklaşık beşte biri olduğunu söylüyor. WhatsApp kullanıcılarının en büyük payı Hintli olduğu ve sayıların hızla arttığı göz önüne alındığında şaşırtıcı değil. Facebook'a ait şirket, metin mesajlaşmasının açık ara en popüler WhatsApp özelliği olduğunu ifade ederken, onu sırasıyla durum, resimli mesaj, arama ve sesli not özelliklerinin takip ettiğini söyledi.