WhatsApp masaüstü uygulaması için herkese açık beta testi başlattı

WhatsApp Messenger geliştiricileri, macOS ve Windows PC'lere yönelik geliştirilen sürüm için bir beta test programı başlattı.

WhatsApp Desktop'ın beta sürümünün kullanıcıları, resmi sürümlerinden birkaç ay önce tüm yeni özellikleri deneyebiliyor. Örneğin mevcut sürümde, sesli mesajları göndermeden önce dinleyebilirsiniz.

Beta programında yer alan kullanıcılar, WhatsApp ekibine hata raporları gönderebilecekler.

Programa, Windows ve macOS uygulamasının beta sürümünü yükleyerek katılabilirsiniz. Kurulum tamamlandıktan sonra resmi olarak beta test programına üye olacaksınız ve gelecekteki tüm güncellemeleri otomatik olarak alacaksınız.

Android ve iOS için benzer bir WhatsApp özelliğinin halihazırda geliştirilme aşamasında olduğunu belirelim.