Bilim & Teknoloji WhatsApp, mesaj raporlama özelliğini yeniliyor

WhatsApp, mesaj raporlama özelliğini yeniliyor

Bilim & Teknoloji

WhatsApp, mesaj raporlama özelliğini yeniliyor

WhatsApp, kullanıcıların mesajları raporlamalarına yardımcı olacak yeni bir yöntem üzerinde çalışıyor. WABetaInfo’ya göre Android için en son WhatsApp beta sürümü, belirli mesajları WhatsApp’a bildirme imkanı tanıyor.

22 Eylül 2021, Çarşamba 10:53 Son Güncelleme:
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Mevcut kişi raporlama sistemi, önceki dört mesajla birlikte seçilen mesajı WhatsApp’a gönderiyordu. Gönderilen ek mesajlar, şirketin konu hakkında bilgi sahibi olabilmesi için gönderiliyor ve böylece bir kişinin yasaklanıp yasaklanmayacağına karar verebiliyorlar.

Yeni özellik, kullanıcıların ister bireysel bir sohbetten, ister bir grup sohbetinden veya bir işletme hesabından tek bir mesajı bildirmesine izin veriyor.

WhatsApp beta 2.21.20.1 sürümünde belirli bir mesaj seçildiğinde yeni bir açılır menü karşınıza çıkıyor. Buradan kullanıcıların rahatsız edici işletme hesabını veya ilgili kişiyi engellemesine olanak tanıyan bir iletişim kutusuna ulaşabiliyorsunuz.

WhatsApp‘ın bu özelliği herkes için ne zaman kullanıma sunacağı belli değil. 

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