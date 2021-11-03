Bilim & Teknoloji WhatsApp, mesaj silme süresini uzatıyor

WhatsApp, mesaj silme süresini uzatıyor

Bilim & Teknoloji

WhatsApp, mesaj silme süresini uzatıyor

WhatsApp'ın son Android beta sürümüne göre uygulama, 'herkesten sil' özelliği için süre sınırını uzatıyor.

03 Kasım 2021, Çarşamba 09:24 Son Güncelleme:
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WhatsApp, yeni güncelleme ile mesajların iletildikten sonra silinmesini sağlayan 'herkesten sil' özelliğinde süreyi uzatacak.

Uygulama, mesajları herkesten silmeye olanak sağlayan 'herkesten sil' özelliğini yıllar önce kullanıma sunmuştu.

WhatsApp'tan mesaj silme özelliğinin süre sınırı da bulunuyordu. Bu sınır ilk 7 dakika olarak ayarlanmıştı.

Bir süre sonra ise bu sınır bir saatten fazlaya çıkarılmıştı.

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