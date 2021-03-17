Bilim & Teknoloji WhatsApp milyonlarca iPhone'dan desteğini çekti

WhatsApp milyonlarca iPhone'dan desteğini çekti

Bilim & Teknoloji

WhatsApp milyonlarca iPhone'dan desteğini çekti

WhatsApp artık iOS 9 güncellemesine sahip iPhone'lara destek vermeyi bırakacağını duyurdu.

17 Mart 2021, Çarşamba 14:32 Son Güncelleme:
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WhatsApp milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren bir karara imza atarak, artık iOS 9 güncellemesine sahip iPhone'lara destek vermeyi bırakacağını açıkladı.

WhatsApp'ın bu kararıyla birlikte kullanıcılar yeni WhatsApp güncellemelerini alamayacaklar ve bir süre sonra uygulamayı kullanamaz hale gelecekler.

WABetaInfo'da aktarılan bilgiye göre, iOS 9 için de desteğin sonlandırılması bekleniyor.

Apple iki yıl önce iPhone 5'in altındaki serilere iOS 10 desteği vermeyi bırakmıştı. Yani iPhone 4 ve 4S'e sahip kullanıcılar artık WhatsApp'tan güncelleme alamayacak.

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