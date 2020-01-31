WhatsApp Pay bu yıl daha fazla ülkeye açılacak

Onur Binay/posta.com.tr

WhatsApp Pay, 2018 yılından bu yana 1 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısıyla birlikte Hindistan'da test ediliyordu. Facebook şimdi ise bu ödeme sistemini genişletmeyi amaçlıyor. Şirketin son finansal verileri açıklanırken, Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, WhatsApp Pay'in Hindistan'da büyük başarı gösterdiğini ve artık küresel pazarlara yayılacağını açıkladı. Zuckerberg, önümüzdeki altı ay içinde ödeme özelliğinin birkaç ülkede daha yayınlanacağını söyledi.

Zuckerberg, “Bunu 2018'de Hindistan'da bir milyon insanla test etmek için onay aldık. Ve haftada birçok insan onu kullanmaya devam ettiğinden, piyasaya sürüldüğümüzde büyük olacağını biliyorduk. Bunun için gerçekten heyecanlıyım ve bunun birkaç ülkede daha yayılmaya başlamasını merakla bekliyorum” diye ekledi.

WhatsApp Pay hizmeti, ülkedeki dijital katılımı artırmak için özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) olmak üzere 400 milyondan fazla kullanıcıya ulaşacak.

WhatsApp Pay, çevrimiçi ve fiziksel mağazalarda ödemelere izin vermenin yanı sıra, kullanıcılar arasında kolay ve hızlı para transferine olanak sağlıyor. Kullanıcılar banka kartı bilgilerini WhatsApp Pay sistemine ekleyerek hizmeti kullanabiliyor.

Zuckerberg, günlük aktif kullanıcıların Hindistan, Endonezya ve Filipinler'deki büyümenin etkisiyle geçen yıla göre yüzde 9 artışla 1,7 milyar seviyesine ulaştığını söyledi.

WhatsApp Pay’ın ilk etapta hangi ülkelere geleceği belli değil.