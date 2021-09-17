WhatsApp, sarı sayfalar özelliğini test etmeye başladı

Kişilerin yerel işletmeleri daha kolay bulmasını sağlayan bu özellik, bulunulan bölgedeki işletmeleri kategoriler halinde sıralıyor. Bu sayede daha hızlı bir iletişim kurma imkanı da sağlanıyor.

İşletmeler için yeni özellikleri WhatsApp’a getiren Facebook, şimdi de potansiyel müşteriler ve işletmelerin arasındaki iletişimi kuvvetlendirecek özelliği kullanıma açtı. Şu anda Brezilya ile başlayan süreç ilerleyen günlerde daha fazla ülkeye ulaşacak.

Geçen yılın ekim ayında WhatsApp’ın açıkladığı rakamlarda dünya çapında 175 milyondan fazla kişi WhatsApp’ın işletme hesaplarını mesaj göndermek için kullanıldığını aktardı. WhatsApp özellikle küçük işletmelerin kullanımı için 2018 yılından itibaren bağımsız bir uygulama sunuyor. Hatta uygulama içinden bazı ülkelerde ‘ödemeler’ de yapılabiliyor.







