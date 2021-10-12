WhatsApp sesli mesajlar özelinde daha fazla kontrol sağlayacak
WhatsApp’ta metin mesajları yerine aktif olarak sesli mesajları kullanan kişiler, artık uygulama üzerinden sesleri duraklatma ve ardından başka bir mesaj kaydetme gibi işlemleri gerçekleştirebilecek.
12 Ekim 2021, Salı 11:10 Son Güncelleme:
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WhatsApp'taki bu yeni özellik, sesli mesajlarda oynat/duraklat sistemiyle birlikte konuşma kaydını başlatıp duraklatabildiğiniz, mesajınızın ne kadar sürdüğünü ve gönderebileceğiniz yeni bir ses arabirimini gösteriyor. Mevcut durumda yalnızca gönderilebilecek ses dinlenebiliyor.
Herkese açık beta test kullanıcıları için bile şu anda bu sistem mevcut olmadığı için henüz detaylara ulaşmak mümkün değil.