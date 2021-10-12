WhatsApp sesli mesajlar özelinde daha fazla kontrol sağlayacak

WhatsApp'taki bu yeni özellik, sesli mesajlarda oynat/duraklat sistemiyle birlikte konuşma kaydını başlatıp duraklatabildiğiniz, mesajınızın ne kadar sürdüğünü ve gönderebileceğiniz yeni bir ses arabirimini gösteriyor. Mevcut durumda yalnızca gönderilebilecek ses dinlenebiliyor.

Herkese açık beta test kullanıcıları için bile şu anda bu sistem mevcut olmadığı için henüz detaylara ulaşmak mümkün değil.



