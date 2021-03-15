WhatsApp sesli mesajların oynatma hızını ayarlama özelliğini test ediyor
WhatsApp, platformda sesli mesaj oynatma hızını ayarlama özelliğini test ediyor. Özelliğin platforma eklenmesinin ardından kullanıcıların, kendilerine gönderilen sesli mesajları diledikleri hızda dinleyebilmeye başlayacakları ifade ediliyor. Onur Binay/posta.com.tr
15 Mart 2021, Pazartesi 07:55 Son Güncelleme:
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Bildiğiniz üzere Telegram kullanıcıları, sesli mesajları 2 kat yavaş veya 2 kat hızlı bir şekilde dinleyebiliyor. WABetaInfo tarafından paylaşılan habere göre ise WhatsApp da şimdi sesli mesajda oynatma hızını ayarlama özelliği üzerinde çalışıyor.
Uygulamanın hem iOS hem de Android sürümünde test edilen özelliğin platforma eklenmesinin ardından kullanıcılar, kendilerine gönderilen mesajları diledikleri hızda dinleyebilecek. Özelliğin hangi güncellemeyle birlikte kullanıcılara sunulacağı bilinmiyor. Buna ek olarak özelliğin kullanıcı arayüzünde nasıl gözükeceğini gösteren herhangi bir ekran görüntüsü de yok.
Telegram, sesli mesajların oynatılma hızını değiştirebilme özelliğini 2018'de yayınlamıştı.