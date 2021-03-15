Bildiğiniz üzere Telegram kullanıcıları, sesli mesajları 2 kat yavaş veya 2 kat hızlı bir şekilde dinleyebiliyor. WABetaInfo tarafından paylaşılan habere göre ise WhatsApp da şimdi sesli mesajda oynatma hızını ayarlama özelliği üzerinde çalışıyor.

Uygulamanın hem iOS hem de Android sürümünde test edilen özelliğin platforma eklenmesinin ardından kullanıcılar, kendilerine gönderilen mesajları diledikleri hızda dinleyebilecek. Özelliğin hangi güncellemeyle birlikte kullanıcılara sunulacağı bilinmiyor. Buna ek olarak özelliğin kullanıcı arayüzünde nasıl gözükeceğini gösteren herhangi bir ekran görüntüsü de yok.

Telegram, sesli mesajların oynatılma hızını değiştirebilme özelliğini 2018'de yayınlamıştı.