WhatsApp şimdi de üçüncü taraf etiket desteği sunacak

WhatsApp üçüncü taraf etiket entegrasyonunu tüm kullanıcılara dağıtmaya başladı. Ay başında ilk kez denemelere başlayan yeni özellik ile kullanıcılar harici şekilde oluşturdukları etiketleri WhatsApp sohbetlerine aktarabiliyordu. Bu haftadan itibaren iOS ve Android uygulamaları global çapta yeni özelliğe erişmeye başladı.

Kullanıcılar Sticker Maker gibi uygulamaları kullanarak albümlerinden etiket oluşturabiliyor ve sonrasında WebP formatında WhatsApp’a aktarılabiliyor. Etiket paketleri sadece 3 etiket barındırmalı ve sadece hareketli veya sabit içeriklerden oluşmalı. Bunun haricinde aktarım kabul edilmiyor.

WhatsApp destek hattına ulaşma seçeneği de test aşamasında. Kullanıcılar karşılaştıkları sıkıntıları sohbet içerisinde ileterek bir WhatsApp destek biriminin katılmasını isteyebilecek. Bu özellik yakın dönemde kullanıma sunulacak.