Telegram, kısa süre önce yayınladığı 7.4.1 sürümü ile birlikte WhatsApp’tan Telegram’a geçişi son derece kolaylaştıran bir özellik yayınladı. Artık kullanıcılar, WhatsApp’taki herhangi bir sohbete ait geçmiş mesajları yalnızca birkaç adımda Telegram sohbete taşıyabilecekler. Ancak çok fazla kişi ile sohbeti olan kişilerin bu işleme biraz zaman ayırması gerekecek.

WhatsApp sohbet geçmişi Telegram’a nasıl taşınır?

WhatsApp uygulamasını açın.

Telegram’a taşımak istediğiniz sohbeti açın.

“Seçenekler” menüsünden “Sohbeti dışarı aktar”a dokunun.

“Medyasız” ya da “Medyayı dahil et”i seçin.

Paylaşım menüsünden Telegram’ı seçin.

Sohbet geçmişini aktarmak istediğiniz Telegram sohbetini seçin.

Mesajların Telegram’a aktarıldığını gösteren bir istem göreceksiniz. “İçe Aktar”ı seçin.











