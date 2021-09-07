WhatsApp son görülme için yeni bir seçenek sunuyor

WhatsApp’ta son görülme durumunuzu kimlerin görebileceğini gizlilik ayarlarından kontrol imkanı sunuyordu. Bunu “Herkes”, “Kişilerim” ve “Hiç Kimse” olarak ayarlayabiliyorduk. Bunlar arasına yakında “Kişilerim Hariç” seçeneği de eklenecek. Kişilerim Hariç ile son görülme durumu spesifik olarak belirli kişiler için kapatılabilecek.

WhatsApp konu hakkında şunları dedi: “Son görülme, kişinin WhatsApp’ı en son ne zaman kullandığını gösterir. Son görülme durumunuzu kimlerin görebileceğini gizlilik ayarlarımızdan kontrol edebilirsiniz. Çevrimiçi olduğunuzu gizleyemeyeceğinizi lütfen unutmayın.”

Yenilik yakında iOS ve Android için kullanıma sunulacak.











