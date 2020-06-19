WhatsApp son görülme özelliği ve çevrimiçi yazısı neden yok? WhatsApp değişti mi? WhatsApp'ta sorun mu var? sorularının yanıtlarını arıyor.

Twitter üzerinde de gündem olan problem nedeniyle kullanıcıların son görülme, yazıyor veya çevrim içi şeklinde üst kısımda yer alan bildirimleri kaybolmuş durumda. Bunu düzeltmek için gizlilik ayarlarına girmeye çalışanların ise erişim problemi ile karşılaştı. Bu ayarları kullanıcı yapılabiliyordu ancak şu anda açık tutanların da bildirimleri görünmüyor.

WhatsApp'a yeni güncelleme

WhatsApp ile ilgili yaşanan bu sorunun gelen güncellemeyle ilgili olduğu konuşuluyor. WhatsApp'ta çevrimiçi ve son görülme özellikleri kaldırılmış olabilir.

Konuyla ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.