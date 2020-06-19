WhatsApp son görülme özelliği kalktı mı? WhatsApp'ta sorun mu var?
WhatsApp'ta son bir saattir sorun yaşanıyor. WhatsApp kullanıcıları WhatsApp son görülme veya çevrim içi özelliğinin görünmediğini ve gizlilik ayarlarına erişilemediğini belirtiyor. Bu özellikleri göremeyen kullanıcılar ise, Whatsapp son görülme özelliği ve çevrimiçi yazısı neden yok? Whatsapp değişti mi? WhatsApp'ta sorun mu var? sorularının yanıtlarını arıyor.
19 Haziran 2020, Cuma 22:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
WhatsApp son görülme özelliği ve çevrimiçi yazısı neden yok? WhatsApp değişti mi? WhatsApp'ta sorun mu var? sorularının yanıtlarını arıyor.
Twitter üzerinde de gündem olan problem nedeniyle kullanıcıların son görülme, yazıyor veya çevrim içi şeklinde üst kısımda yer alan bildirimleri kaybolmuş durumda. Bunu düzeltmek için gizlilik ayarlarına girmeye çalışanların ise erişim problemi ile karşılaştı. Bu ayarları kullanıcı yapılabiliyordu ancak şu anda açık tutanların da bildirimleri görünmüyor.
WhatsApp'a yeni güncelleme
WhatsApp ile ilgili yaşanan bu sorunun gelen güncellemeyle ilgili olduğu konuşuluyor. WhatsApp'ta çevrimiçi ve son görülme özellikleri kaldırılmış olabilir.
Konuyla ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.