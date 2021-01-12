Siyaset WhatsApp tartışmaları sürerken Erdoğan'dan 'Ruberu' talimatı geldi

WhatsApp tartışmaları sürerken Erdoğan'dan 'Ruberu' talimatı geldi

Siyaset

WhatsApp tartışmaları sürerken Erdoğan'dan 'Ruberu' talimatı geldi

Dün gerçekleşen AK Parti MYK toplantısında WhatsApp'ın tartışma konusu olan gizlilik sözleşmesi de masadaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sosyal medyanın önemli olduğunu ancak gereğinden fazla şişirildiğini söyleyerek "Ruberu, yani yüz yüze görüşme" talimatı verdiği öğrenildi.

12 Ocak 2021, Salı 12:20 Son Güncelleme:
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Dünya çapında 2,5 milyar kullanıcıya sahip olan WhatsApp kişisel verilerin birçok şirketle paylaşımına olanak tanıyan yeni sözleşmesini duyurdu. 8 Şubat'ta hayata geçecek olan WhatsApp sözleşmesini kabul etmeyenler uygulamayı kullanamayacak.

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WhatsApp'a soruşturma başlatıldı

Bu kararın ardından milyonlarca kullanıcının WhatsApp kullanmaktan vazgeçip başka mesajlaşma uygulamalarına yönelirken, Rekabet Kurumu da WhatsApp ve Facebook hakkında soruşturma başlattı.

Erdoğan talimat verdi 

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet Gazetesi'ndeki bugünkü köşesinde söz konusu toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalara yer verdi. Selvi, Erdoğan'ın toplantıda sosyal medyanın önemli olduğunu ancak gereğinden fazla şişirildiğini söylediğini yazdı.

"Halkla birebir temas etmemiz gerekiyor" 

Yazısının devamında Selvi, partililere halkla birebir temas etmeleri gerektiğini söyleyen Erdoğan'ın "Ruberu, yani yüz yüze görüşme" talimatı verdiğini belirtti.

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