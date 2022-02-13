WhatsApp 'Topluluklar' özelliğini tanıttı

WABetaInfo, iOS için WhatsApp'ın 22.4.0.75 beta sürümünde Community (Topluluk) özelliği hakkında bir ekran görüntüsü paylaştı.

Ayrıca WABetaInfo, özellik hakkında şunları söyledi:

Gruplarınızı tek bir çatı altında toplayın; işinizi kolaylaştırmak için yönettiğiniz grupları tek bir grup haline getirin.

Herkese aynı anda ulaşın; grubunuzdaki tüm üyelere bir grupta mesaj atın.

Topluluk gruplarında topluluk simgesi için yöneticiler kendilerine özel bir simge koyma hakkına sahip olacak. Toplulukta, aynı normal bir grup sohbetinin adı ve bir açıklamaya yazabileceğiniz seçenekler olacak. Yöneticiler topluluk grubunun ve açıklamasını yazdıktan sonra, toplulukta en fazla 10 grubu bağlayabilecek



