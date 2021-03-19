WhatsApp ve Instagram ile ilgili ilk açıklama geldi

WhatsApp ve Instagram’da bağlantı sorunu yaşanıyor.

İki uygulamaya da kullanıcılar giriş yapamıyor.

BAKANLIKTAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "USOM raporuna göre WhatsApp ve İnstagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurtdışı kaynaklıdır. Yerli uygulamalarımız olan Yaay ve BİP uygulamalarımızda herhangi bir hizmet kesintisi bulunmamaktadır. Yerli ve milli servisleri destekliyoruz" ifadelerini kullandı

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Web Whatsapp üzerinden devam eden sorunla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Yapılan aramalara bakıldığında mobil olarak bu uygulamaya girişin yavaş olduğu da anlaşılıyor.

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya devlerinden olan Facebook'ta da bu akşam saatlerinde erişim sorunu yaşandı. Facebook'ta mesajlara erişim sorunu yaşanması kullanıcıların gündeminde yer aldı.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Bir diğer uygulama olan Instagram'da da benzer sorun yaşandı. Instagram'da "Üzgünüz bir sorun oluştu. Sonra deneyin" uyarısı yer aldı.