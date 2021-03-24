WhatsApp Web için tek telefona olan bağlılık sona erebilir

WhatsApp kullanıcıların hayatına 2009 yılında girmiş olmasına rağmen yaygın kullanımı için yıllar geçmesi gerekti. Buna rağmen 2015 yılında kullanıcıların bilgisayarlarından da bu mesajlaşma hizmetine ulaşması sağlandı. Bu bağlamda her geçen gün yeni bir özellik ile karşımıza çıkan WhatsApp, web tarafında da yepyeni özellikleri bünyesine ekliyor.

WABetaInfo tarafından keşfedilen yeni WhatsApp Web özelliği şu anda çok az kişiye sunuluyor olsa da kullanıcıları tek telefon ile bağlanmaktan kurtarıyor. Temelde internet bağlantısı gerektiren telefon ve bilgisayar uygulaması için internet bağlantısı koptuğunda ya da kesildiğinde hizmete ulaşmak mümkün olmuyordu.

WhatsApp Web bağlantısının kesilmemesi adına toplamda dört farklı cihazın tanımlanmasını sağlayacak yeni özellik, ilerleyen günlerde beta kullanıcılarının tamamına, daha sonra da son kullanıcıya açılacak deniyor.



