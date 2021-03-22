WhatsApp Web’e çoklu cihaz desteği geliyor

Test programının, kısa bir süre içerisinde Android ve iOS işletim sistemlerinde WhatsApp’ın deneme sürümünü kullanan kişilerin beğenisine sunulacağı ifade edildi. Özelliği test eden kullanıcılar, telefonlarını internete bağlı tutmak zorunda kalmadan diğer cihazlarında WhatsApp Web’i kullanabilecekler.









WABetaInfo tarafından aktarılan detaylara göre; deneme sürümündeki test programına katılan kullanıcılar, WhatsApp Web’i maksimum 4 farklı masaüstü cihazda açabilecek. Diğer WhatsApp kullanıcılarının, bu kullanıcılarla sohbet edebilmesi için uygulamalarını güncellemeleri gerekecek. Ayrıca test programındaki kullanıcılar, konuştukları kişi WhatsApp’ın yeni bir sürümünü kullanıyorsa sesli ve görüntülü arama da yapabilecek.

Deneme sürümündeki test programı, güncel olarak tüm WhatsApp deneme sürümü kullanıcıları tarafından deneyimlenemiyor. Şirketin, programı gelecek haftalarda tüm beta kullanıcılarının beğenisine sunması bekleniyor. Program hem WhatsApp hem de WhatsApp Business platformunda hizmete sunulacak.







