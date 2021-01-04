WhatsApp ile birlikte Facebook'un sohbet uygulaması da ABD içinde grup aramaları anlamında rekor kırdı. Ortalama günlük arama sayısını da neredeyse ikiye katladı.

Facebook Live ve Instagram Live da yılbaşında tercih edilen popüler platformlardan oldu. Bu iki platformdan yapılan canlı yayınların sayısı dünya çapında 55 milyonu buldu. Yayınların toplamda kaç kişiye ulaştığı ise açıklanmadı.

Facebook daha önce yaptığı açıklamalarda, altyapı verimliliğini artırmak için eşi benzeri görülmemiş bir çalışma yaptığını açıklamıştı. Bu geliştirmenin nedeni olarak da pandemi döneminde çeşitli uygulamalarında yaşanan kullanım yoğunluğundaki artışı göstermişti. Firmanın çeşitli teknik ekipleri de yılbaşı sürecinde olası sorunlara karşı hazır bekletildi.





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