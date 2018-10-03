Beta versiyonunda ilk kez ortaya çıkan bu özellik ile cevap vermek istediğiniz mesajı kolayca yana çekip alıntılayabiliyorsunuz.

Güncel sürümde ise bu işlemi yapmak için cevap vermek istediğiniz mesajı seçip cevapla butonuna dokunmanız gerekiyor.

Yeni gelen özellik ile birlikte daha hızlı bir şekilde amacımıza ulaşıp kolayca mesajımızı yazabileceğiz.

Özellikle grup konuşmalarında işleri daha da kolaylaştıracak olan bu özellik halihazırda beta sürümde kullanılabiliyor.

Bu arada Whatsapp kullanıcıları için kötü bir haberimiz de var!Hemen her iPhone'da sorunsuz bir şekilde çalışan Whatsapp aldığı flaş bir kararla bazı iPhone modellerinde artık çalışmayacak!

Peki bu ne anlama geliyor? Kimler Whatsapp'ı artık kullanamayacak?

iPhone (ilk jenerasyon)

iPhone 3G

iPhone 3G S

iPhone 4

iPhone 4S

Yani iOS 8 sürümü ve altını kullananlar için artık çok geç!

Whatsapp telefonunuzda kurulu olsa bile artık giriş yapamayacaksınız. Bu telefonların iOS 8 üstü bir sürüme güncelleme şansı olmadığı için Whatsapp kullanılması söz konusu olmayacak.

Bu nedenle kullanıcıların Whatsapp'ı kullanabilmeleri için telefonlarını değiştirmesi gerekecek.

iOS 11 ve iOS 12 sürümünü kullanan kullanıcılar hayli fazla olsa da, telefonları eski olan veya güncellediğinde telefonlarının yavaşlayacağını düşünenler eski iOS sürümlerini kullanmaya devam ediyor. Whatsapp daha önce de eski Android sürümlerinden desteğini çekmişti.