WaBetaInfo'ya konuşan Zuckerberg, WhatsApp'a çoklu cihaz desteğinin yakında dahil edileceğini söyledi. WhatsApp başkanı Will Cathcart ise bu özellikle kullanıcıların bir hesap ile dört cihaza kadar bağlanabileceğini açıkladı.

Zuckerberg konu hakkında, "Telefonunuzun pili bitse bile tüm mesajlarınızın ve içeriğinizin cihazlar arasında düzgün bir şekilde senkronize edilmesini sağlamak büyük bir teknik zorluktu ancak bunu çözdük ve yakında kullanıma sunmayı dört gözle bekliyoruz!" dedi.

Bir Kez Görüntüle özelliğiyle ise kullanıcılar, Instagram ve Snapchat'te olduğu gibi otomatik olarak silinmeden önce alıcının bir kez görüntüleyebildiği mesajlar, fotoğraflar ve videolar görebilecek. Kaybolan Sohbetler ile de tüm sohbetler belirlenen bir süre sonra mesajların otomatik olarak silineceği bir moda dönüştürülebilecek.

Cathcart, iPad'lere özel bir WhatsApp sürümü üzerinde de çalışıldığını belirtti. Yeni özelliklerin önümüzdeki iki ay içerisinde kullanıma sunulması planlanıyor.