WhatsApp’a Instagram’daki mesaj tepkileri özelliği geliyor

WABetaInfo’ya göre WhatApp’a yakında mesaj tepkileri özelliği gelecek. Uzun zamandır beklenen ve şu an aktif olarak test edilen özellik sayesinde kişiler gelen bir mesaja emoji ile tepki verebilecek. Böylelikle her şey için alıntılama ile cevaba ya da normal cevap verilmesine gerek kalmayacak.

Şu anda beta olarak test edilen özelliğin kısa süre sonra herkes için kullanıma açılabileceği söyleniyor.



