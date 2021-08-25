Bilim & Teknoloji WhatsApp’a Instagram’daki mesaj tepkileri özelliği geliyor

WhatsApp’a Instagram’daki mesaj tepkileri özelliği geliyor

Bilim & Teknoloji

WhatsApp’a Instagram’daki mesaj tepkileri özelliği geliyor

WhatsApp’a Instagram, Twitter, Signal, Slack ve Facebook Messenger tarafında uzun zamandır kullanılan mesaj tepkileri özelliği geliyor.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 11:16 Son Güncelleme:
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WABetaInfo’ya göre WhatApp’a yakında mesaj tepkileri özelliği gelecek. Uzun zamandır beklenen ve şu an aktif olarak test edilen özellik sayesinde kişiler gelen bir mesaja emoji ile tepki verebilecek. Böylelikle her şey için alıntılama ile cevaba ya da normal cevap verilmesine gerek kalmayacak.

Şu anda beta olarak test edilen özelliğin kısa süre sonra herkes için kullanıma açılabileceği söyleniyor.


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