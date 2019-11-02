Dünyanın en popüler iletişim uygulamalarından biri olan WhatsApp, her geçen gün yeni bir güncelleme ile farklı özelliklere kavuşmaya devam ediyor.

Uzun zamandır karanlık mod desteği için çalışmalarına devam eden şirket, beklenmedik bir açıklama yaptı.

WhatsApp tarafından yayınlanan bir blog yazısında, Android kullanıcılarına parmak izi korumasının ekleneceği belirtildi.

Şubat ayında iOS platformu için yayınlanan özellik, uzun bir süre sonra Android kullanıcıları ile buluşmuş olacak.

Bildiğiniz gibi iOS tarafında parmak izi okuyucusunun yanı sıra, FaceID özelliği de bulunuyor.

Bu nedenle WhatsApp iOS'ta hem parmak izi okuyucuya hem de FaceID taramasına destek veriyor.

Android tarafındaki yüz tanıma sistemine sahip olan akıllı telefonlar için bu desteğin olup olmayacağı bilinmiyor.

iOS işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlarda WhatsApp'a parmak izi okuma ve FaceID seçeneğini kullanmak için Hesap > Gizlilik > Parmak İzi Kilidi/Ekran Kilidi sekmesinden ulaşabilirsiniz.





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