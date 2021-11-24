WhatsApp, Android kullanıcıları için 2.21.24.8 Beta versiyonunu yayınladı. Beta versiyonu kullanıcılarla buluşan güncelleme ile mesajlara beğen özelliği ekleniyor. Benzer bir özellik Facebook ve Instagram'da da bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde adı Meta olarak değiştirilen Facebook'a bağlı WhatsApp'ın yeni özelliği ne zaman resmi olarak yayınlayacağı henüz bilinmiyor.



