Bilim & Teknoloji WhatsApp'a şimdi de beğen butonu geliyor

WhatsApp'a şimdi de beğen butonu geliyor

Bilim & Teknoloji

WhatsApp'a şimdi de beğen butonu geliyor

WhatsApp'a yeni gelen güncellemeyle mesajlara tepki vermek mümkün olacak. Anroid kullanıcıları için 2.21.24.8 Beta versiyonu dağıtıma sokan WhatsApp'ta mesajlara tepki vermek mümkün olacak.

24 Kasım 2021, Çarşamba 09:48 Son Güncelleme:
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WhatsApp, Android kullanıcıları için 2.21.24.8 Beta versiyonunu yayınladı. Beta versiyonu kullanıcılarla buluşan güncelleme ile mesajlara beğen özelliği ekleniyor. Benzer bir özellik Facebook ve Instagram'da da bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde adı Meta olarak değiştirilen Facebook'a bağlı WhatsApp'ın yeni özelliği ne zaman resmi olarak yayınlayacağı henüz bilinmiyor.


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